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الصحة العالمية تحذر من الإلغاء المبكر لتدابير احتواء فيروس كورونا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من إنهاء تدابير الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في وقت مبكر للغاية، في ظل تزايد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم.
رمز الخبر: ۶۴۴۹۹
تأريخ النشر: 17 March 2022

وقالت ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، في جنيف أمس الاربعاء، إن إنهاء التدابير التي تشمل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي الآن سيمنح الفيروس فرصاً أكبر للانتشار.

وأضافت فان كيرخوف أن "هناك تراجعاً في عدد الاختبارات على مستوى العالم وهو ما يزيد من صعوبة مراقبة انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.

وحذّرت من الافتراض الخاطئ أن الجائحة قد انتهت أو أن المتحور أوميكرون غير ضار، قائلة: "نتفهم تماما أن العالم بحاجة إلى التخلص من كوفيد-19، ويريد ذلك، لكن هذا الفيروس ينتشر بقوة بين الناس".

وقالت خلال مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعًا بـ8% بعدد الإصابات المسجّلة، مع أكثر من 11 مليون إصابة مسجّلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم انخفاض لافت في عدد اختبارات كوفيد-19 في العالم".

من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص".

وقفزت الإصابات الجديدة ثمانية في المائة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق. وقال تيدروس للصحفيين: "من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة خاصة في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات منع انتقال العدوى. ومع ذلك، هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان".

ويأتي تحذير منظمة الصحة العالمية في وقت تجهز فيه الصين مستشفياتها لمواجهة ارتفاع الإصابات بأوميكرون. وعملت الصين على توفير أسرّة في المستشفيات لتفادي احتمال امتلائها بالكامل في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون أدى إلى عزل عشرات ملايين السكان.

وسجلت وزارة الصحة الصينية 3290 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء، بينها 11 إصابة خطيرة، في حوالي عشرين مقاطعة. ويعتبر العدد منخفضاً بشكل كبير مقارنة بالثلاثاء.

وتم فرض العزل في العديد من الأماكن، لا سيما في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، حيث سُجِّل عدد كبير من الإصابات، وفي مدينة شينجن التكنولوجية (جنوب)، التي تعد 17,5 مليون نسمة. وفي حين ما زال عدد الإصابات منخفضاً مقارنة ببلدان أخرى، يُعتبر مرتفعاً بالنسبة للصين حيث تطبِّق السلطات منذ 2020 سياسة "صفر إصابات كوفيد"، بهدف الحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان.

المصدر:يونيوز

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