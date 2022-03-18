مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء سقوط حطام صاروخ على مبنى سكني في العاصمة كييف

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الخميس، أن شخصًا واحدًا لقي حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرون، جراء سقوط حطام صاروخ على أحد المباني السكنية في العاصمة كييف.

وذكرت خدمة الطوارئ أنها تلقت تقارير تفيد باندلاع حريق وحدوث أضرار في مبنى مؤلف من 16 طابقًا بمنطقة "دارنيتسكي" في العاصمة، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق بعد ذلك.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 30 شخصًا من موقع الحادث مع تواصل عمليات الإنقاذ.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".

المصدر:يونيوز