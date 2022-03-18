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طهران وكوبا تؤكدان على تطوير التعاون العلمي والاجتماعي في المجال النسوي

أكدت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي والامينة العامة لاتحاد النساء الكوبي تيريزا آمارلة بوية، على تطوير التعاون العلمي والاجتماعي في المجال النسوي بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۴۹۵
تأريخ النشر: 17 March 2022

وجرى اللقاء الثنائي الايراني الكوبي، على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الامم المتحدة، في نيويورك أمس الاربعاء.

وقالت خزعلي: "في ظروف الحظر احادية الجانب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ادى التعاون المشترك بين البلدين للتقدم بقضايا مختلفة خاصة انتاج لقاح كورونا"، مشيرة الى "منجزات النساء الايرانيات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية".

واعتبرت "توفير الاعمال المنزلية ومنح الاجازة لفترة 9 اشهر للنساء العاملات الحوامل مترافقة مع الراتب ومنح العمل عن بعد للامهات العاملات في فترة كورونا، من الاجراءات المتخذة في البلاد لدعم الاسرة".

كما أكدت مساعدة رئيس الجمهورية "أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وضرورة التعاون الثنائي في المجال النسوي على الصعيد الدولي".

من جانبها أشارت المسؤولة الكوبية الى "التجربة الناجحة للانتاج المشترك بين البلدين للقاح كورونا"، وقالت إن كوبا حققت العديد من المنجزات في المجالات العلمية والسياسية وتمت صياغة برنامج وطني بهدف تمكين النساء فيها.

وأضافت ان "النساء شكلن 50 بالمائة من الذين شاركوا في انتاج اللقاح".

المصدر:يونيوز

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