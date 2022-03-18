لافروف يلتقي نظيره الإماراتي وتأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"الموقف المتوازن" الذي تتخذه دولة الإمارات إزاء آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تجري موسكو عملية عسكرية.

وصرّح لافروف، في مستهل محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو اليوم الخميس، بأن مستجدات الوضع في أوكرانيا تتصدر الأجندة الدولية حاليًا، مبديًا نيته إطلاع الوزير الإماراتي على "الخطوات التي تتخذها روسيا بغية حل المشاكل المتراكمة هناك منذ سنوات".

واضاف: "في الوقت نفسه أود التعبير عن امتناننا لموقفكم المدروس والمتوازن إزاء هذا الوضع".

وأشار لافروف إلى أن الاتصالات المستمرة بين روسيا والإمارات "تؤكد الطابع الخاص الذي تتمتع به العلاقات بين الدولتين وسعي قيادتهما المشترك إلى مواصلة تطويرها في كافة الاتجاهات".

بدوره قال بن زايد: "نتطلع لتطوير العلاقات بين الإمارات وروسيا وتنويع مجالات الترابط"، وأكد "أهمية التعاون مع موسكو لتعزيز أمن أسواق الطاقة".

وأردف وزير خارجية الإمارات: "من المهم أن نبحث مع روسيا الأزمات في أوكرانيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان".

يذكر أن عبد الله بن زايد هو رابع وزير خارجية أجنبي يزور موسكو منذ مطلع الشهر الجاري، بعد محادثات أجراها لافروف مع نظرائه التركي مولود تشاووش أوغلو يوم أمس، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.

المصدر:يونيوز