وزير الدفاع يفتتح ملعب النادي الرياضي لكرة القدم في محافظة البصرة

افتتح وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، ملعب النادي الرياضي لكرة القدم التابع للهيئة الإدارية للنادي البحري في محافظة البصرة.

وحضر الإفتتاح الذي أقيم أمس الأربعاء، قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن أحمد جاسم معارج، ومعاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق قوات خاصة الركن حامد محمد كمر، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وقام وزير الدفاع من بعدها بتفقد أروقة النادي واستعراض الفعاليات الرياضية المقامة فيه.

وخلال حفل الافتتاح، أكد وزير الدفاع على أن العمل تم بجهود عراقية وأنجز بوقت قياسي وبكلفة قليلة، بعد أن تلكأت بعض الشركات في إنجاز العمل، وشكر جميع الجهود التي بذلت لإنجاز هذا الصرح الكبير خدمة للمؤسسة العسكرية.

المصدر:يونيوز