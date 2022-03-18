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أردوغان: لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون رعاية صحية للاجئين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه من غير الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، دون توفير رعاية صحية للاجئين.
رمز الخبر: ۶۴۴۹۲
تأريخ النشر: 17 March 2022

وفي كلمة مصورة أرسلها الرئيس التركي، إلى الاجتماع الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية، بعنوان "الهجرة والصحة في منطقة أوروبا"، اليوم الخميس، أشار اردوغان إلى أنّ الاستثمارات التي سيتم تحقيقها تجاه صحة المهاجرين، ستكون قوة دافعة للمجتمعات الواعية والمنسجمة.

وسلّط أردوغان الضوء على معاناة المهاجرين الصحية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، علاوة على معاناتهم النفسية جراء التمييز والعنصرية، مشددًا على أنّ كافة اللاجئين في بلاده يتمتعون بحق الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك.

وقدمت تركيا بحسب أردوغان في أشد أوقات انتشار فيروس كورونا، مساعدات وأجهزة طبية لـ 160 دولة و12 مؤسسة دولية.

وقال: "إخوتنا السوريون تلقوا حتى اليوم 96.7 مليون فحص طبي، و3.1 ملايين فحص سريري، و2.6 مليون عملية جراحية".

وأوضح أنّ "185 مركزًا صحيًا مخصصًا للاجئين تعمل في 29 ولاية تركية".

وأثنى الرئيس التركي على خطط العمل لمنظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا واصفًا إياها بالقيمة.

وقال في هذا الخصوص: "زاد عدد اللاجئين في العالم 3 ملايين في غضون 3 أسابيع فقط بعد أن كانوا 85 مليونًا، وأتمنى من اجتماعكم أن يفتح المجال لطرح أفكار وحلول جديدة".

المصدر:يونيوز

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