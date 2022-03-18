حصيلة قياسية جديدة من إصابات فيروس كورونا تتجاوز 600 ألف حالة

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أكثر من 600 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في رقم قياسي جديد.

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 600 ألف، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، بسبب انتشار متغير أوميكرون شديد العدوى في ظل تخفيف قيود مكافحة كورونا.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 621 ألفا و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يشمل 62 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 8 ملايين و250 ألفا و592 إصابة.

كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 429 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفًا و481 وفاة.

المصدر:يونيوز