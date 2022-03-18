وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لمواقع أوكرانية تم تدميرها في ضواحي العاصمة كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لمواقع أوكرانية تم تدميرها في ضواحي العاصمة كييف، والتي تم اكتشافها باستخدام طائرات دون طيار، ثم تم استهدافها بدقة عالية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لمواقع أوكرانية تم تدميرها في ضواحي العاصمة كييف.

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف التحصينات المموهة باستخدام طائرات دون طيار، ثم أطلقوا عليها نيران المدفعية ليصيبوها بدقة.

كما ونشرت الدفاع الروسية صورا لحطام إحدى الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" التي أسقطتها القوات الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن "القوات المسلحة الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة ومدرعة قتالية و133 راجمة صواريخ و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، للاسبوع الرابع التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز