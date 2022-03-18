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قرار من محكمة العدل الدولية يقضي بأمر روسيا وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأمر روسيا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، وذلك في قرار أولي في قضية رفعتها كييف.
رمز الخبر: ۶۴۴۸۳
تأريخ النشر: 17 March 2022

وقال القضاة في قرار صادر بموافقة 13 قاضياً مقابل اثنين: "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلّق فوراً العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا".

أضاف القضاة أنه "يتعين على روسيا أيضاً ضمان عدم استمرار القوات الأخرى الخاضعة لسيطرتها أو التي تدعمها موسكو في العملية العسكرية".

وعلى الرغم من أن أحكام المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك وسيلة مباشرة لتنفيذها، وتجاهلتها دول في الماضي في حالات نادرة.

ورفعت أوكرانيا قضيتها بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط، قائلة إن "المبرر الواضح لروسيا بأنها تعمل على منع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، غير مبنيّ على أساس".

وقالت أوكرانيا في جلسات المحكمة إنه "لا يوجد تهديد بإبادة جماعية في شرق أوكرانيا، وإن اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعها البلدان، لا تسمح بغزو لمنع ذلك".

قالت روسيا إنها لم تحضر جلسات المحكمة الدولية في السابع من مارس/ آذار "في ضوء عبثية الدعوى الواضحة". ومع ذلك، قدمت موسكو وثيقة مكتوبة إلى المحكمة تقول إن محكمة العدل الدولية يجب ألا تفرض أي إجراءات.

لكن كبيرة القضاة، جوان دونوجو، قالت إن "لدى المحكمة معلومات كافية تفيد بأن البلدين يختلفان على تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتتخذ القرار الأولي. وسيُبَتّ في الاختصاص الفعلي في وقت لاحق".

المصدر:يونيوز

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