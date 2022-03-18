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الرئيسان الصيني والاندونيسي يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا ويدعوان لتعزيز محادثات السلام

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، تمثيل الصين وأندونيسيا للدول النامية والاقتصادات الناشئة الرئيسية.
رمز الخبر: ۶۴۴۸۲
تأريخ النشر: 17 March 2022

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، واتفقا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعزيز محادثات السلام، ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة الناطق، والسيطرة على التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد العالم، وتجنب عرقلة عملية التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال شي إنه في "ظل مواجهة التغيرات العالمية الكبرى وجائحة كوفيد-19، وهي تحديات نادرا ما تحدث خلال قرن، تقدم البلدان معا وواجها التحديات، وأسسا نمطا جديدا للتعاون الثنائي "المدفوع بأربعة محركات" على مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والبحرية، ومضى الجانبان قدما في القضية الأساسية المتمثلة في التضامن ضد الجائحة وتحقيق التنمية المشتركة".

وقال أن "الصين مستعدة للحفاظ على اتصال وثيق مع إندونيسيا للدفع نحو تحقيق تطور جديد في التعاون الودي الثنائي، وضخ قدر أكبر من الاستقرار والطاقة الإيجابية في التنمية الإقليمية والعالمية"، مؤكدا أنه "يتعين على الجانبين تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه في شؤون، من بينها تعميق التعاون في لقاحات كوفيد-19، ومواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الجائحة".

وأوضح شي أنه "يتعين على الجانبين ضمان إمكانية بدء تشغيل خط سكة حديد جاكرتا-باندونغ فائق السرعة في الوقت المحدد، وتنفيذ المشاريع الرئيسية، من بينها الممر الاقتصادي الإقليمي الشامل ومشروع "دولتان ومنطقتان صناعيتان توأمتان"، وبناء الحزام والطريق بجودة عالية معا، للمساعدة في تسريع التنمية الإندونيسية والتعاون الثنائي".

ودعا الرئيس الصيني الجانبين إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية وسلاسة الإمداد العالمية، وتعزيز التنفيذ الفعلي لمبادرة التنمية العالمية، وحماية الهيكل الإقليمي المتمحور حول رابطة الآسيان الذي يتسم بالانفتاح والشمول، والالتزام بالوحدة والتعاون من أجل تحقيق المنافع المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.

ومن ناحيته، هنأ ويدودو الصين على الاختتام الناجح لكل من "الدورتين" السنويتين، ودورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتويتين في بكين.

وأوضح ويدودو أن "التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين البلدين ينمو سريعا"، قائلا إن "إندونيسيا مستعدة للعمل مع الصين لاستكمال خط سكة حديد جاكرتا-باندونغ فائق السرعة في الوقت المحدد، من أجل تحقيق منفعة البلدين".

وقال إن "إندونيسيا تتطلع إلى إقامة تعاون ثلاثي يشمل الصين، للمساعدة في بناء العاصمة الجديدة لإندونيسيا، وتأمل أن تواصل الصين دعم إندونيسيا لبناء الممر الاقتصادي الإقليمي الشامل ومناطق صناعية خضراء".

وأضاف ويدودو أن "إندونيسيا تدعم بشكل كامل مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها شي، والتي تفضي إلى تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة"، مؤكدا "استعداد بلاده للحفاظ على اتصال وثيق مع الصين لدفع تطبيق المبادرة والإسهام في التنمية المشتركة للعالم".

وأوضح الرئيس الاندونيسي أن إندونيسيا مستعدة للحفاظ على اتصال وتنسيق وثيقين مع الصين، لضمان أن تركز مجموعة الـ20 عملها على تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية، والعمل معا لمواجهة القضايا العالمية الملحة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، واتفقا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعزيز محادثات السلام، ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة الناطق، والسيطرة على التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد العالم، وتجنب عرقلة عملية التعافي الاقتصادي العالمي.

المصدر:يونيوز

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