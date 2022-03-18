الفاو تحذر من خسائر فادحة للصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي

حذّر كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو من خسائر فادحة قد يلحقها الصراع الأوكراني بالأمن الغذائي العالمي.

وقال توريرو، في إحاطة صحافية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "تم إجراء محاكاة لتقييم التأثير المحتمل على أسعار الغذاء العالمي على خلفية التراجع في صادرات الحبوب والزيوت النباتية من أوكرانيا وروسيا بسبب الصراع المستمر بين البلدين".

وأضاف توريرو للصحفيين: "على أساس القيم الأساسية المرتفعة بالفعل، سيرتفع سعر القمح بنسبة 8.7 بالمائة في حال سيناريو الصدمة المتوسطة وبنسبة 21.5 بالمائة في حال سيناريو الصدمة الشديدة".

وتابع: "بالنسبة للذرة، ستكون الزيادة 8.2 بالمائة في السيناريو المتوسط و19.5 بالمائة في السيناريو الشديد. وبالنسبة للحبوب الخشنة الأخرى، سترتفع الأسعار بنسبة 7 إلى 19.9 بالمائة والبذور الزيتية بنسبة 10.5 إلى 17.9 بالمائة".

علاوة على ذلك، أشار توريرو إلى "الضغط التصاعدي الإضافي على أسعار الأسمدة والناتج عن الاضطرابات وتكاليف النقل المرتفعة بعد فرض قيود على الصادرات والزيادات الحادة في أسعار الشحن السائبة والحاويات بسبب جائحة كوفيد-19".

وكانت أسعار المواد الغذائية الدولية قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 140.7 نقطة في فبراير، بزيادة 3.9 بالمائة عن يناير، و20.7 بالمائة فوق مستواه قبل عام.

وفي عام 2021، صنفت روسيا وأوكرانيا من بين أكبر المصدرين العالميين للقمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس.

ومن جانبها، احتلت روسيا أيضًا المرتبة الأولى في العالم في تصدير الأسمدة النيتروجينية وثاني أكبر مورد للأسمدة البوتاسية والفوسفورية..

المصدر:يونيوز