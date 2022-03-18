الأمم المتحدة تعلن 15 آذار/مارس يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

اعتمدت الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، قرارا اقترحته باكستان، يعتبر 15 آذار/مارس من كل عام يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا".

ودعا نص القرار غير الملزم إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

كذلك، يعرب القرار عن "الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

ودعا النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية "إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا".

المصدر:يونيوز