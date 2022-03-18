وصول المفرج عنهما من ايران إلى مسقط تمهيداً لعودتها إلى بريطانيا

أعلنت سلطنة عمان، نجاح مساعيها في الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في إيران، تمهيدًا لعودتهما إلى المملكة المتحدة.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان، في بيان له بأنه: “امتثالًا لأوامر السلطان هيثم بن طارق، في استمرار المساعي مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في إيران وبريطانيا بالإفراج عن مواطنَين بريطانيَين متحفظ عليهما في إيران”. وأوضح البيان أن المواطنين قد وصلا إلى مسقط تمهيدًا لعودتهما إلى المملكة المتحدة.

وقال المحامي حجة كرماني، إن معتقلين بريطانيين إيرانيين (مزدوجي الجنسية)، وهما موظفة الإغاثة، نزانين زغاري راتكليف، والمهندس المتقاعد، أنوشه عاشوري، يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة إيران.

وأعلنت النائبة البريطانية توليب صديق، الأربعاء، أن راتكليف في طريقها إلى المملكة المتحدة. بينما كتبت صديق على تويتر “نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها”.

ويأتي هذا الإفراج بوساطة سلطنة عمان التي بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن.

المصدر:يونيوز