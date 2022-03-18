انشاء منصة رقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الاعلام

أعلن في تونس عن إنشاء مركز للمصادر الرقمية حول التعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الاعلام، وهو وسيلة مرجعية للمشتغلين في المجال الاعلامي ككل لا سيما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافريقا جنوب الصحراء.

ورافق المجلس الأوروبي بتونس عملية انشاء هذه المنصة بالكامل وهو مشروع ممول بالاشتراك بين الاتحاد الأورروبي ومجلس أوروبا لفترة أولية تقدر بسنة تقريبا لتصبح الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري فيما بعد مسؤولة على ضمان استمراية عمله.

ويتكون مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الاعلام من لجنة علمية وفريق من المحرررين والخبراء اضافة الى فريق تقني وتتمثل الأدوار الرئيسية للجنة العلمية في توجيه المركز استرتيجا وضمان سمعته العلمية.

هذه المنصة الرقمية ستكون بمثابة اطار مرجعي للقضايا المتعلقة بالتعديل والتعديل الذاتي وتوفير المعطيات والمعلومات للمشتغلين في مجال الاعلام في اختصاصات متعدددة ومرافقتهم في مراحل بحثهم لتوفير المعلومات بالجودة المطلوبة.

المصدر:يونيوز