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تراجع في نسبة الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع السابع على التوالي

شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة الحفاظ على الوضع الوبائي المريح والمتحكم فيه على المستوى الوطني، مقابل وضع وبائي عالمي يتميز بارتفاع أسبوعي لنسبة الحالات لأول مرة منذ خمسة أسابيع.
رمز الخبر: ۶۴۴۶۵
تأريخ النشر: 17 March 2022

وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، خلال تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 14 مارس 2022 "يستمر انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل ضعيف على صعيد كل الجهات المملكة، حيث سجل تراجعا في نسبة الإصابات الجديدة للأسبوع السابع على التوالي، وسجلت في الأسبوع الأخير 450 حالة جديدة بتراجع نسبته 40 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه".

وعلى مستوى معدل الإيجابية فقد استمر بدوره في التراجع، حسب المصدر ذاته، مسجلا في الأسبوع الأخير أقل معدل منذ بداية الانتشار الجماعي للفيروس حيث بلغ المعدل في الأسبوع الأخير 0,8 في المائة. وفي باقي المؤشرات وعلى مستوى توالد الحالات، فما يزال مستمرا في قيمة أقل من واحد منذ أزيد من 52 يوما.

أما في ما يتعلق بالحالات الخطيرة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد أكدت الوزارة أنها عرفت تراجعا للأسبوع السادس على التوالي، حيث بلغت في الأسبوع الماضي 63 مريضا، فيما غادر 83 مريضا هذه الأقسام بعد تحسن وضعهم الصحي. كما سجل تراجع للأسبوع الخامس على التوالي في عدد الوفيات الأسبوعية حيث توفي 22 مريضا في الأسبوع الأخير مقابل 39 حالة وفاة في الأسبوع الذي قبله، بتراجع قدره 44 في المائة.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67,5 في المائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 63,4 في المائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 16,3 في المائة بمعدل استمرارية قدره 28 في المائة، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وهكذا، أكدت الوزارة أن "متحور أميكرون السائد حاليا أصبح ضعيفا جدا في الانتشار وبالتالي فإن الوضع الوبائي ببلدنا مستقر جدا، في حين يتسم الوضع الوبائي العالمي ببروز مجموعة من المؤشرات حول ارتفاع نسبة الحالات".

المصدر:يونيوز

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