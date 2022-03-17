تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية ومطالب بخطة للبحث والإنقاذ بالبحر المتوسط

تفيد آخر الاحصائيات وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان عدد التونسيين الذين بلغوا السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية خلال السنة الماضية، بلغ اكثر من 15 الف مهاجر الى جانب تسجيل ارتفاع في ظاهرة هجرة القصر.

وما زالت قوارب الموت في المتوسط تستقطب الشباب التونسي وحتى القصر، واخر المعطيات التي قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تفيد ان اكثر من 15 الف مهاجر تونسي بلغوا السواحل الايطالية في 2021، وقرابة 500 مفقود وضحية، ارقام يؤكد المنتدى انها في ارتفاع مستمر خلال الخمس سنوات الاخيرة اسباب تفاقم ظاهرة الهجرة الغير نظامية.

وعن اسباب ارتفاع اعداد المهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الخمس الاخيرة وبلوغ عتبة 500 ضحية ومفقود سنة 2021، أكد المنتدى ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخ السياسي، كانت السبب في تدفق الموجات الهجرية وتصاعدها.

المصدر:يونيوز