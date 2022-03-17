انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب

انعقد في الكيان الإسرائيلي المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، على هامش الرحلة الافتتاحية للخطوط الملكية المغربية، التي تربط بين الدار البيضاء وتل أبيب.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ان بلاده وكيان الاحتلال يمتلكان اليوم رؤية استراتيجية واضحة ورغبة قوية لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك.

حضر المنتدى رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أوريل شاني، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في الكيان الاسرائيلي، عبد الرحيم بيوض، كما شارك 80 من رؤساء شركات مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة.

المصدر:يونيوز