انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ان بلاده وكيان الاحتلال يمتلكان اليوم رؤية استراتيجية واضحة ورغبة قوية لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك.
حضر المنتدى رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر، ورئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أوريل شاني، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في الكيان الاسرائيلي، عبد الرحيم بيوض، كما شارك 80 من رؤساء شركات مقاولات مغاربة، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية، تعمل في قطاعات مختلفة.
المصدر:يونيوز