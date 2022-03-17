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زوابع رملية بمختلف ولايات البلاد خصوصاً في تلمسان

شهدت مدينة تلمسان الجزائرية هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية مرتفعة، حيث أن الرياح أدت إلى سقوط أشجار وسقوط لوحة إشهارية ضخمة على سيارة لأحد المواطنين الذي نجا بأعجوبة.
رمز الخبر: ۶۴۴۶۲
تأريخ النشر: 17 March 2022

وقد تسببت الرياح القوية أيضا في حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي والسككي، وأعلنت الجوية الجزائرية عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب والجهة الغربية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح قوية وزوابع رملية، مشيرة إلى أن هذا الإنذار يبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

من جانبها، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة وقطارات الخطوط الكبرى تشهد اضطرابا خلال صبيحة الامس الثلاثاء بسبب سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي أتلفت الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات.

كما أعلنت الشركة أن قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية "في حالة توقف"، موضحة أنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

المصدر:يونيوز

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