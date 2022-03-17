استمرار تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة

عبر عدد من المواطنين، بمناطق مختلفة من المغرب، عن سرورهم الكبير بالتساقطات المطرية التي جعلتهم يستبشرون خيرا بخصوص ما تبقى من موسم فلاحي بدأ صعبا للغاية.

وكان المغرب شهد تأخرا للتساقطات، مما أثر كثيرا، على زراعة الحبوب، بشكل خاص.

وشهدت الحالة الجوية العامة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية تغيرات نتيجة اقتراب منخفض جوي من المملكة، مما عمل على تسرب كثل هوائية رطبة وباردة نحو المغرب، أعطت أمطارا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى للبلاد.

قال الحسين يوعابد، مدير مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي على الأحوال الجوية بالمملكة سيستمر إلى غاية يوم الخميس 17 مارس، مما سينتج عنه طقس غير مستقر وماطر بين الفينة والأخرى.

وعن طبيعة العاصفة الرملية التي عرفتها المناطق الشرقية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، قال يوعابد إن هذه الحالة الجوية ناتجة عن كون هذا الاضطراب الجوي، كان مرفوقا برياح جنوبية بشرق البلاد وصلت سرعتها نحو 70 كيلومتر في الساعة مما عمل على تناثر الغبار في الهواء.

المصدر:يونيوز