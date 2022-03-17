جونسون: اتفقنا مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

اتفق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والأمن.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان بعدما زار السعودية "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".

وأضاف المتحدث "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".

وقال جونسون قبل اجتماعاته "على العالم أن ينأى بنفسه عن إمدادات النفط والغاز الروسية، السعودية والإمارات شريكتان عالميتان مهمتان في هذا الجهد".

المصدر:يونيوز