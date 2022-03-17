جونسون: اتفقنا مع السعودية على ضرورة استقرار اسواق النفط والغاز العالمية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، وبحثا "علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأوضحت وكالة "واس"، أنه "عُقد بعد ذلك مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، ووقع كل من بن سلمان وجونسون، مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الحكومة السعودية والحكومة البريطانية وإيرلندا الشمالية".

وشكر جونسون، السعودية على دعمها لقرار الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك تفهما في السعودية للحاجة لاستقرار أسواق النفط والغاز العالمية. كما لفت جونسون الى أنه "اتفق مع القيادة في السعودية على ضرورة تجنب التضخم والعواقب الاقتصادية المدمرة".

المصدر:يونيوز