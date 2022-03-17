جاويش أوغلو يؤكّد من موسكو ضرورة وضع حد لما يحدث في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن "بلاده قامت بدورها في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا وفتح مجال للدبلوماسية".

جاويش أوغلو وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، ضمن إطار الوساطة التي تجريها أنقرة لحل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا، أشار إلى أن "تركيا اتخذت موقفا واضحا منذ بداية الأزمة والحرب التي تشهدها أوكرانيا".

وأوضح جاويش أوغلو أن "بلاده بذلت ومازالت تواصل بذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإنساني"، مضيفا: "إلا أن الدمار والمأساة الإنسانية استمرتا في التصاعد منذ 24 فبراير/شباط، وفقد آلاف المدنيين أرواحهم، وغادر أوكرانيا نحو 3 ملايين شخص".

وأكد جاويش أوغلو "ضرورة وضع حد لما يحدث في أوكرانيا ووقف الدماء والدموع"، مضيفا بالقول: "لا يوجد منتصر في الحرب ولا خاسر من السلام".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "بلاده عبّرت عن أفكارها للجانبين من أجل ضمان وقف إطلاق نار إنساني أولا ثم دائم".

وأردف: "غايتنا استخلاص العبر مما حدث والعمل معا مرة أخرى من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع جاويش أوغلو: "سنواصل جهودنا لمنح الأولوية للدبلوماسية ولولا ثقة روسيا وأوكرانيا بتركيا لما تمكنا من القيام بهذه الجهود بالشكل المناسب".

المصدر:يونيوز