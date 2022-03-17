ورشة عمل مرتقبة لنظام "uview - يوفيو" في بغداد لعرض مزايا الاجهزة المستخدمة في البث المباشر

قريبا في بغداد، يعقد فريق الهندسة في نظام "uview - يوفيو" للبث عبر النطاقات الخلوية ورشة عمل مخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة المترابطة لهذا النظام، وقدرته على التعامل بذكاء مع الترددات الخلوية في العراق.

يُطلق نظام البث المباشر "uview - يوفيو"، ورشة عمل للمهندسين والمختصين في بغداد في قاعة الهدف، يوم الاثنين في 21 آذار 2022، لعرض مزايا النظام والاجهزة المستخدمة في البث المباشر وشرح أدوات التحكم واعدادات النطاقات الخلوية والنطاقات الرقمية.

مديرة التسويق لنظام يوفيو للبث عبر النطاقات الخلوية غدير سلامة، دعت المؤسسات الإعلامية العراقية الى المشاركة في ورشة العمل التي ستقام في 21 من آذار الجاري، لتناول التقنيات الحديثة المترابطة لنظام يوفيو، التي تقدم الحلول التقنية لعمليات النقل المباشر من مختلف أنحاء العراق.

ولفتت سلامة الى أن "فريق الهندسة سيستعرض خلال الورشة أسلوب إدارة النظام وطرق استخدامه بفعالية، كما سيتم عرض الأجهزة المرتبطة ومراحل انتقال المشاهد الحية ومدى استجابة النطاقات الخلوية".

المصدر:يونيوز