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بن حبتور: لا يمكن لدولة شريكة في العدوان أن تكون راعية لأي حوار

اِعتبر رئيس الوزراء اليمني عبدالعزيز بن حبتور انه لا يمكن لدولة شريكة في الحرب على اليمن وشريكة في قتل الأطفال والنساء ان تكون راعية لأي حوار، مؤكدا ان طريق الحل معروف ويتمثل برفع الحصار وإيقاف الحرب وفتح المطارات والموانئ.
رمز الخبر: ۶۴۴۵۰
تأريخ النشر: 17 March 2022

اِعتبر رئيس الوزراء اليمني عبدالعزيز بن حبتور انه لا يمكن لدولة شريكة في الحرب على اليمن وشريكة في قتل الأطفال والنساء ان تكون راعية لأي حوار، مؤكدا ان طريق الحل معروف ويتمثل برفع الحصار وإيقاف الحرب وفتح المطارات والموانئ.

بن حبتور وخلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ان الاحداث التي يشهدها العالم قد تنعكس على السوق المحلي، وهذا يتطلب معالجة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص.

الندوة التي تناولت المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية وسبل الحد من اثارها خلصت الى عدة توصيات منها:

الإعداد لمشروع زراعي وطني لتوطين زراعة الحبوب وفي ظل الظروف التي يعيشها البلد، كما اوصت الندوة القطاع الخاص بتقليل هامش الربح للحد الأدنى بما يصب في صالح المستهلك باعتباره واجب وطني واخلاقي خصوصا في ظل الحرب والحصار.

في المقابل تقوم الحكومة بدور المساهم والمتعاون ودعم الجمعيات الزراعية بالبذور والارشادات وكذا التحكم بمراقبة السوق.

المصدر:يونيوز

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