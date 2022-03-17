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حزب الله ينعى العالم الجليل آية الله ‏الجرجاني: أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات

أصدر حزب الله بيانًا نعى فيه المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، قائلاً أنه "إذا مات العالم ثَلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة ".
رمز الخبر: ۶۴۴۴۹
تأريخ النشر: 17 March 2022

نعى حزب الله المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، وقدم أسمى آيات العزاء بفقدانه وانتقاله الى الملكوت الأعلى ‏لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) وللمراجع العظام (دام ظلهم) ولسماحة المرجع القائد المفدى ‏الإمام الخامنئي (دام ظله) ولعائلته الشريفة وطلابه ومريديه وسائر الحوزات العلمية وبالأخص في قم ‏المقدسة.‏

وقال حزب الله في بيان إن العالم الإسلامي والحوزات الدينية فجعوا بوفاة المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، وهو المرجع الديني الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات من خلال الدروس والتوجيهات والتعاليم التي استفاد منها العلماء والفضلاء وأهل العلم ‏عموماً ومن خلال مواقفه الواضحة في حماية ودعم أتباع الإسلام المحمدي الأصيل.‏

وأشار البيان إلى أن كان للراحل الكبير لقاءات كريمة وفي مناسبات عديدة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان ‏يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة الإسلامية في لبنان ولنهجها الولائي والجهادي.‏

وختم حزب الله بيانه "تغمده الله بواسع رحمته وحشره مع أجداده الطاهرين في جوار رسول الله (ص) وأهل بيته ‏الأطهار(ع).‏"

المصدر:يونيوز

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