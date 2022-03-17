حزب الله ينعى العالم الجليل آية الله ‏الجرجاني: أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات

أصدر حزب الله بيانًا نعى فيه المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، قائلاً أنه "إذا مات العالم ثَلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة ".

نعى حزب الله المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، وقدم أسمى آيات العزاء بفقدانه وانتقاله الى الملكوت الأعلى ‏لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) وللمراجع العظام (دام ظلهم) ولسماحة المرجع القائد المفدى ‏الإمام الخامنئي (دام ظله) ولعائلته الشريفة وطلابه ومريديه وسائر الحوزات العلمية وبالأخص في قم ‏المقدسة.‏

وقال حزب الله في بيان إن العالم الإسلامي والحوزات الدينية فجعوا بوفاة المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، وهو المرجع الديني الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات من خلال الدروس والتوجيهات والتعاليم التي استفاد منها العلماء والفضلاء وأهل العلم ‏عموماً ومن خلال مواقفه الواضحة في حماية ودعم أتباع الإسلام المحمدي الأصيل.‏

وأشار البيان إلى أن كان للراحل الكبير لقاءات كريمة وفي مناسبات عديدة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان ‏يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة الإسلامية في لبنان ولنهجها الولائي والجهادي.‏

وختم حزب الله بيانه "تغمده الله بواسع رحمته وحشره مع أجداده الطاهرين في جوار رسول الله (ص) وأهل بيته ‏الأطهار(ع).‏"

المصدر:يونيوز