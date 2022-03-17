أزمة غذائية في تونس والمعارضة تقول إنها بسبب سياسات الرئيس سعيد

تشهدُ تونس أزمةً في توافرِ موادَّ غذائيةٍ أساسيةٍ يُرجعُها البعضُ إلى سياسةِ الرئيسِ قيس سعيد فيما يصفُها الاخيرُ بحربِ احتكارٍ وتجويعِ التونسيين.

مفتعلةٌ أو أزمةٌ حقيقة؟؟.. ليس هو السؤال الأهمْ في الشارعِ التونسي اليومْ.. فالمواطنُ يقفُ في طوابيرَ طويلةٍ بإنتظارِ أن يَنالَ نصيبَهُ من الدقيقِ والأرزِ والخبزِ، وأحياناً كثيرةْ يعودُ دونَهُم... تقولُ له السلطاتُ إنَّها تسعى لضربِ المحتكرين وتداهمُ مخازنَ غيرِ قانونيةْ لتجميعِ السلعِ بينما تعتبرُ القوى المعارضةْ ما يجري بأنَّه فشلٌ في إدارةِ أبسطِ حقوقِ الناس..

إلاَّ أن الرئيس قيس سعيد يتهمُهُم بتحريكِ لوبياتٍ بهدفِ ضربِ شعبيَتِهِ التي لازالتْ تتصدرُ أعلى المراتبِ في نتائجِ سَبرِ الأراء.

أزمةٌ جديدةْ تمسُّ جيبَ المواطنِ أولاً، لكنَّها باتت وقوداً يزيدُ من حدةِ الصراعِ بين الرئيس سعيّد ومناوئيه في وقتٍ يدعو فيه الخبراءُ إلى وضعِ خطةٍ سريعةٍ لتجاوزِ الأزمةِ قبلَ حلولِ شهرِ رمضان الكريم.

وتتقاطعُ أزمةُ انقطاعِ الموادِ الغذائيةِ مع الشحِ الذي تشهدُهُ الاسواقُ العالميةُ على خلفيةِ الحربِ في أوكرانيا بإعتبارِها الوجهةَ الاولى لتوريدِ القمحِ التي كانت تعتمد عليها تونس.

المصدر:يونيوز