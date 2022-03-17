النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۲مشاهدات
‍ پ

لافروف خلال لقائه نظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو".
رمز الخبر: ۶۴۴۴۷
تأريخ النشر: 17 March 2022

وأشار لافروف خلال اجتماعه مع أوغلو في موسكو، إلى أن "العمل قائم والتحضيرات جارية للقاء قمة اسراتيجية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في تركيا".

وقال لافروف: "نحضر للقاء استراتيجي رفيع المستوى بين الرئيسين الروسي والتركي في تركيا قريبا".

وتابع لافروف: "الوضع في أوكرانيا وإيجاد حل في أقرب وقت هو موضوع أساسي اليوم ونحن نحترم الاختلاف في الآراء بيننا وبين الجهة التركية"، مؤكدا أن موسكو "تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية مونترو".

واتفاقية مونترو هي اتفاقية عقدت في مونترو في 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيتين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. وقد كانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا لم تعد النظر في اتفاقية مونترو التي تخول التحكم بعبور السفن الحربية".

وأفاد أوغلو: "لقد قمنا بالالتزام باتفاقية مونترو وسنطبق كل ماتحتوي عليه".

وأشار الوزير التركي بالقول: "نحن الدولة التي علاقتها جيدة مع روسيا وأوكرانيا وبالتالي سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل المحادثات بين الجانبين".

وأضاف أوغلو: "العلاقات الروسية التركية تتميز بالثقة المكتسبة من خلال المحادثات الماضية بين الدولتين في الملفين الليبي والسوري".

وأردف الوزير بأن بلاده تبحث عن الحلول السلمية حول أزمة روسيا وأوكرانيا، قائلا: "نبحث عن الحلول السلمية ونشارككم الأفكار الممكنة خلال هذا اللقاء".

ثم تابع بالقول: "تركيا منذ البداية لديها موقف حاسم وواقعي ومتوازن إلى جانب الحق والقانون وهذا أمر واضح من البداية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية ومطالب بخطة للبحث والإنقاذ بالبحر المتوسط
انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب
زوابع رملية بمختلف ولايات البلاد خصوصاً في تلمسان
ندوة في العاصمة تبحث كيفية الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى الوقاية منه
أمريكيون من أجل الديمقراطية تدعو البحرين لإطلاق سراح أطفال سترة القاصرين المُنتهكَة حقوقهم
استمرار تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
كيشيدا يتحدث عن الصعوبات الناجمة عن العقوبات التي فرضتها روسيا على بلاده
إحياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني
جونسون: اتفقنا مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة
جونسون: اتفقنا مع السعودية على ضرورة استقرار اسواق النفط والغاز العالمية
وثيقة صهيونية تكشف عن دور الكيان الإسرائيلي في دعم مشروع استقلال كردستان
جاويش أوغلو يؤكّد من موسكو ضرورة وضع حد لما يحدث في أوكرانيا
ورشة عمل مرتقبة لنظام "uview - يوفيو" في بغداد لعرض مزايا الاجهزة المستخدمة في البث المباشر
بن حبتور: لا يمكن لدولة شريكة في العدوان أن تكون راعية لأي حوار
بدء وصول وزراء دفاع "الناتو" إلى اجتماع الحلف في بروكسل لمناقشة تعزيز الأمن في شرق أوروبا
أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد السفير المغربي الجديد لدى أنقرة
بعد قناة السويس .. سفينة تابعة لشركة إيفرغرين تجنح قبالة السواحل الأمريكية
الجنرال ميكينزي: التهديد الذي تشكله إيران أخطر من أي وقت مضى
صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي
رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء ويؤكد: سيجدون التعاون من قبل الحكومة
زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
زيلينسكي أمام الكونغرس يطالب واشنطن بتقديم مزيد من الدعم العسكري
مؤتمر "الكنيسة بيت للمحبة .. مسيرة مشتركة" يبدأ فعالياته في قصر المؤتمرات بدمشق
وزارة الدفاع: مسيّرة روسية هجومية من نوع "اينوخوديتس" تدمر رتلًا من المدرعات الأوكرانية
القوات الروسية تنهي الاسبوع الثالث من عملياتها العسكرية بتقدّم ملحوظ على جبهات القتال
ورشة وطنية بحثت واقع البلديات والأزمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة
لافروف: روسيا تقدر عدم مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة على موسكو
شولتس: الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ولا بديل عن حل سياسي في سوريا
ملك الأردن يؤكد التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان