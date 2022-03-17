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1043 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة بينهم 155 سيدة

اعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اقفال باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة حيث بلغ عدد المرشحين 1043 مرشحا بينهم 155 مرشحة.
رمز الخبر: ۶۴۴۴۵
تأريخ النشر: 17 March 2022

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، مشدداً على إجراء الانتخابات في موعدها في 15 أيار/مايو المقبل.

وقال مولوي، في مؤتمر صحافي بعد منتصف الليل في مقر وزارة الداخلية في العاصمة بيروت، إنّ "كل محاولات تأجيل الانتخابات أو عدم إجرائها باءت بالفشل"، مشدداً على "الالتزام بالقانون والدستور".

ودعا مولوي "اللبنانيين في الخارج والداخل إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة"، داعياً أيضاً "المجتمع المحلي والدولي للمشاركة في مراقبة الانتخابات للتأكد من شفافيتها".

كما بيّن مولوي أنّ "عدد المتقدمين للترشح بلغ 1043 مرشحاً، بينهم 155 سيدة، وذلك حتى نهاية مهلة تقديم أوراق الترشح عند منتصف ليل أمس"، مشيراً إلى أنّ "عدد المرشحين في هذه الانتخابات يفوق العدد الذي تقدم في انتخابات في العام 2018، حيث تجري الانتخابات النيابية في البلاد مرة كل 4 سنوات".

وأوضح أنّ الوزارة تعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق محاضر التصويت والفرز في نهاية يوم الانتخابات المقررة في 15 أيار/مايو المقبل.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية المعنية بإجراء الانتخابات فتحت باب الترشح في 10 كانون الثاني/يناير الماضي حتى منتصف ليل 15 آذار/مارس الجاري.

المصدر:يونيوز

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