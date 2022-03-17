بايدن يعلن تخصيص 800 مليون دولار مساعدة إضافية لأوكرانيا لمدها بأنظمة دفاع جوي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، الأربعاء. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء "هذه عمليات نقل مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدتهم في محاربة هذا الغزو، أشكر الكونغرس على تخصيص هذه الأموال".

وأضاف بايدن "ستوفر هذه الحزمة الجديدة، نفسها مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا. وتشمل 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني يمكنه الاستمرار في إيقاف الخطط وطائرات الهليكوبتر التي كانت تهاجم شعبها والدفاع عن المجال الجوي الأوكراني".

وتابع: "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، يشنّ حربًا شعواء ضد أوكرانيا، ويستهدف المدنيين والمستشفيات"، موضحًا "أنّنا نعمل على شلّ اقتصاد بوتين بالعقوبات، لمنعه من تمويل الحرب".

وأضاف: "العالم متحد في دعمنا لأوكرانيا وتصميمنا على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن باهظ للغاية، تقود أمريكا هذا الجهد، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، لتوفير مستوى هائل من المساعدات الأمنية والإنسانية التي نضيفها إلى اليوم وسنواصل بذل المزيد في الأيام والأسابيع المقبلة".

ولفت قائلا: "فرضنا عقوبات على روسيا مع حلفائنا، ولكنها ستكون أكثر قسوة لاحقًا"، مشيرًا "بدأنا تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، قبل الحرب الروسية عليها".

وأكد قائلا: "بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرنا مساعدات عسكرية لكييف​ بقيمة 350 مليون دولار"، معلنًا "أنه استخدم تفويضه لتفعيل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ليكون مجموع ما تم تقديمه مليار دولار"، لافتًا إلى "أنّنا سنكثّف تعاوننا مع شركائنا وحلفائنا، من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي".

المصدر:يونيوز