الناتو يجدد رفضه نشر قوات قتالية في أوكرانيا

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ يؤكّد أنّ "الحلف لا يعتزم تصعيد الوضع وتوسيع الحرب خارج أوكرانيا".

جدّد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، رفضه نشر قوات قتالية في أوكرانيا، مؤكداً أن "مثل ذلك الإجراء قد يوسّع من نطاق الحرب إلى خارج أوكرانيا".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الحلف، إنّ "الناتو متوحّد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة، ومتوحّد في عدم نشر قوات قتالية أو طائرات داخل أوكرانيا".

وأضاف: "الحلف لا يعتزم تصعيد الوضع وتوسيع الحرب خارج أوكرانيا"، مشدّداً على "التزام الناتو بالدفاع عن أعضائه ضد أي هجوم".

وتابع: "روسيا تمتلك أسلحة وقدرات كبيرة، ويجب أن لا نقلل من الخطر الحقيقي، فروسيا دولة نووية، وهدّدت باستخدام الأسلحة النووية".

المصدر:يونيوز