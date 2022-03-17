النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

الناتو يجدد رفضه نشر قوات قتالية في أوكرانيا

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ يؤكّد أنّ "الحلف لا يعتزم تصعيد الوضع وتوسيع الحرب خارج أوكرانيا".
رمز الخبر: ۶۴۴۳۵
تأريخ النشر: 17 March 2022

جدّد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، رفضه نشر قوات قتالية في أوكرانيا، مؤكداً أن "مثل ذلك الإجراء قد يوسّع من نطاق الحرب إلى خارج أوكرانيا".

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الحلف، إنّ "الناتو متوحّد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة، ومتوحّد في عدم نشر قوات قتالية أو طائرات داخل أوكرانيا".

وأضاف: "الحلف لا يعتزم تصعيد الوضع وتوسيع الحرب خارج أوكرانيا"، مشدّداً على "التزام الناتو بالدفاع عن أعضائه ضد أي هجوم".

وتابع: "روسيا تمتلك أسلحة وقدرات كبيرة، ويجب أن لا نقلل من الخطر الحقيقي، فروسيا دولة نووية، وهدّدت باستخدام الأسلحة النووية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جونسون: اتفقنا مع السعودية على ضرورة استقرار اسواق النفط والغاز العالمية
وثيقة صهيونية تكشف عن دور الكيان الإسرائيلي في دعم مشروع استقلال كردستان
جاويش أوغلو يؤكّد من موسكو ضرورة وضع حد لما يحدث في أوكرانيا
ورشة عمل مرتقبة لنظام "uview - يوفيو" في بغداد لعرض مزايا الاجهزة المستخدمة في البث المباشر
بن حبتور: لا يمكن لدولة شريكة في العدوان أن تكون راعية لأي حوار
حزب الله ينعى العالم الجليل آية الله ‏الجرجاني: أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات
أزمة غذائية في تونس والمعارضة تقول إنها بسبب سياسات الرئيس سعيد
لافروف خلال لقائه نظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان
1043 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة بينهم 155 سيدة
بوتين: العملية في أوكرانيا تتواصل بنجاح ولو اقتصرت على تحرير دونباس لما خدمت إحلال السلام
أردوغان يعلن اعتزامه المشاركة بقمة الناتو في بروكسل وإجراء محادثات حول الأزمة في أوكرانيا
دمشق: الدول المعادية لسوريا أعجز من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين
النائب جشي: الامريكي يمنع السلطة من التوجه شرقاً لانقاذ الوضع الاقتصادي المتهالك
أردوغان يجتمع بنظيره البولندي في أنقرة
بدء وصول وزراء دفاع "الناتو" إلى اجتماع الحلف في بروكسل لمناقشة تعزيز الأمن في شرق أوروبا
أردوغان يتسلّم أوراق اعتماد السفير المغربي الجديد لدى أنقرة
بعد قناة السويس .. سفينة تابعة لشركة إيفرغرين تجنح قبالة السواحل الأمريكية
الجنرال ميكينزي: التهديد الذي تشكله إيران أخطر من أي وقت مضى
صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي
رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء ويؤكد: سيجدون التعاون من قبل الحكومة
زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية
زيلينسكي أمام الكونغرس يطالب واشنطن بتقديم مزيد من الدعم العسكري
وزارة الدفاع: مسيّرة روسية هجومية من نوع "اينوخوديتس" تدمر رتلًا من المدرعات الأوكرانية
ورشة وطنية بحثت واقع البلديات والأزمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة
لافروف: روسيا تقدر عدم مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة على موسكو
شولتس: الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ولا بديل عن حل سياسي في سوريا
ملك الأردن يؤكد التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة
ملك الأردن والرئيس الألماني يؤكدان التمسك بالحلول السلمية للأزمات
المبعوث الأممي لليمن: أي إجراءات مؤقتة لخفض التصعيد لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان