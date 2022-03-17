ورشة وطنية بحثت واقع البلديات والأزمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة

واقع البلديات والأزمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة.. عنوان ورشة العمل الوطنية التي نظمها مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة امل برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي..

ووسط الورشة الوطنية لمناقشة واقع البلديات.. أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن أن منع لبنان عن التنقيب عن ثرواته النفطية يمنع مرافق الدولة من التعافي الاقتصادي.

وخلال الورشة، بحث النواب المشرعون عددا من الاشكاليات التي تعترض عمل الاتحادات والبلديات.

رؤساء البلديات رفعوا الصوت عاليا الى المعنيين لانقاذ بلديتاهم واتحاداتهم التي تحتضر وتموت سريريا كما عبروا في حين يفترض وضعها على السكة الصحيحة نحو التنمية.

المصدر:يونيوز