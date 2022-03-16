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شولتس: الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ولا بديل عن حل سياسي في سوريا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الملك الاردني عبدالله الثاني في برلين، أن الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
رمز الخبر: ۶۴۴۲۷
تأريخ النشر: 16 March 2022

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف شولتس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الملك الاردني عبدالله الثاني في برلين، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح عالمي للأردن ويقدم مساعدة إنسانية.

وأكد شولتس أن الأردن شريك مهم وتجمعه بألمانيا علاقات قوية وودية على مختلف المستويات، وأن الأردن يساهم بشكل كبير في الاستقرار السياسي للمنطقة،

وتابع: "أكدت لجلالة الملك أن ألمانيا ستبقى شريكا وداعما للتعاون، والأردن يعد أهم الدول المضيفة للاجئين وعلينا أن لا ننسى ذلك".

وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد شولتس دعم الحكومة الألمانية "المستمر للوصول إلى حل الدولتين من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وقال: "ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأكدت دعمنا لحل الدولتين".

وأشاد المستشار الالماني بدور الأردن الخاص في رعايته للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد شولتس أن الوضع في سوريا مقلق، وأنه لا بديل عن حل سياسي بوساطة الأمم المتحدة، بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحول الأزمة في أوكرانيا، دعا شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الأعمال العسكرية وسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وفي وقت سابق امس، بحث المستشار الالماني وملك الاردن خلال لقائهما، التحديات الدولية والإقليمية وسبل مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في مجالات الطاقة والصحة والاستثمار.

المصدر:يونيوز

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