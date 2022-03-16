جونسون يصل أبو ظبي في إطار جولة خليجية هدفها تأمين إمدادات النفط

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أبوظبي جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، وتهدف بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد العملية العسكريةالروسية في اوكرانيا.

وصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات، وسيزور السعودية في وقت لاحق في إطار الجهود المستمرة لتأمين المزيد من تدفقات النفط لتعويض الإمدادات الروسية وحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد العملية العسكريةالروسية في اوكرانيا.

وكان في استقبال جونسون لدى وصوله الى مطار أبوظبي، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش وعدد من المسؤولين.

وقال جونسون في تصريح لدى وصوله إلى أبو ظبي: "حين ننظر إلى اعتماد الغرب بوجه الخصوص على منتجات الطاقة الروسية، وعلى غاز ونفط الرئيس الروسي بوتين، فإننا نرى الخطأ الكبير الذي ارتكبناه لأنه كان قادراً على ابتزاز الغرب، وفرض الفدية على الاقتصادات الغربية، نحن نريد الاستقلال".

وأضاف أن حكومته ستكشف عن "استراتيجية جديدة للطاقة الأسبوع المقبل، وستتضمن نقلة ضخمة نحو مصادر الطاقة المتجددة، والمزيد من الطاقة النووية، واستخدام المواد الهيدروكربونية -النفط والغاز- الخاصة بنا بشكل أكثر فعالية، وكذلك الحصول على الوقود الأحفوري من مصادر أخرى خارج روسيا".

ومن المقرر أن يلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في ​السعودية​ محادثات مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، على أمل إقناعهما بالإنضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

المصدر:يونيوز