عبداللهیان لنظيره الصيني: سنصل الى اتفاق جيد في فيينا اذا تصرف الجانب الاميركي بواقعية

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان انه سيتم الوصول الى اتفاق جيد وراسخ ومستديم بدعم من جميع اطراف المفاوضات في فيينا اذا تصرف الجانب الاميركي بواقعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أمير عبد اللهيان الى أهمية العلاقات مع الصين، وأكد على التطوير الشامل لهذه العلاقات، واعتبر ذلك من المحاور الرئيسية وذات الأولوية في السياسة الخارجية لحكومة السيد ابراهيم رئيسي.

واستعرض وزير الخارجية الايراني أحدث تطورات المفاوضات في فيينا، ووصف نهج الصين فيها بأنه بناء وأعرب عن ثقته بأنه لو تصرف الجانب الاميركي بواقعية سنصل الى اتفاق جيد وراسخ ومستديم بدعم من جميع أطراف التفاوض في فيينا.

ولفت أمير عبداللهيان الى لقائه ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو وقال: تم خلال هذا الاجتماع البحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا وان موسكو اكدت على اداء دور بناء في المفاوضات ودعمها لالغاء الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعلن وزير الخارجية الايراني استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان المقرر عقده في الصين، وذلك تلبية لدعوة وجهها له نظيره الصيني.

من جانبه، أشار وزير خارجية الصين الى المسيرة المتنامية لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال إن بكين تعتبر تطوير العلاقات المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مهمًا جدًا ولا ترى سقفًا محددًا له.

وأعلن وانغ يي دعم بلاده الشامل لمسيرة مفاوضات فيينا. وأوضح أن بكين تدعم وصول مفاوضات فيينا لالغاء الحظر الى نتيجة نهائية.

وحول انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان في الصين، وجّه وزير الخارجية الصيني الشكر والتقدير لنظيره الايراني لتلبيته الدعوة التي وجهها اليه للمشاركة فيه.

المصدر:يونيوز