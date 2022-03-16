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حرس الثورة الاسلامية: مستكبرو العالم لا يفهمون سوى لغة القوة ويحترمونها

أكد قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، أن مستكبري العالم لا يفهمون سوى لغة القوة ويحترمونها.
رمز الخبر: ۶۴۴۱۸
تأريخ النشر: 16 March 2022

وفي كلمة خلال مراسم تزويد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري بدفعة ثامنة ومكثفة من المعدات القتالية والدفاعية بما فيها زوارق وصواريخ ومنظومات تحت بحرية ذكية للمرة الاولى، أمس الثلاثاء، قال اللواء سلامي: نشكر الله تعالى اننا نشهد ملحمة أخرى وحركة جديدة تليق بالقوة البحرية للحرس.

وأضاف اللواء سلامي أن التاريخ وأحداث العالم علمتنا بأن لحظة من الغفلة ستكون بقدر تاريخ من الندم، وأن بعض اللحظات تكتسب أهمية بقدر التاريخ، من قبيل الدفاع المقدس (فترة الدفاع في الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران بدعم أميركي غربي من 1980 الى 1988)، إذ لولا اندفاعنا نحو ساحات القتال بأيد خالية لكان مصيرنا غير هذا.

وتابع قائلاً: لولا دماء الشهداء الطاهرة التي أريقت على الارض، ولولا صبر عوائل الشهداء ولولا استقامة الشعب الايراني الغيور، لكان مصيرنا اليوم غير هذا، إلا اننا جميعًا توكلنا على الله واصطففنا في مواجهة العدو للحفاظ على كرامة الشعب.

وأردف: لقد تعلمنا من الدفاع المقدس ومن التاريخ دروس كبرى، وتعلمنا انه في النظام العالمي لا مكان للضعفاء، واذا كان نظام او بلد ما ضعيفا، فإنه ستنتهك كرامته وشرفه، لأن أشرار العالم لا يرحمون الشعوب الضعيفة ويسحقونها.

وأشار اللواء سلامي الى أن "مستكبري العالم لا يفهمون سوى لغة القوة ويحترمونها"، وقال إن هذه التجارب القيمة هي ثمرة دماء الشهداء، ومن المؤكد أنها بالنسبة لنا هامة وتحتوي على العبر والدروس وتحمل هذه الرسالة، بأن علينا أن نكون أقوياء لكي يُصان أمننا في جميع المجالات.

وأشاد قائد الحرس الثوري بهمة العلماء في ايران الاسلامية وجهودهم والتي أثمرت عن "زيادة القدرات الدفاعية للبلاد ورفع مستواها التقني والعلمي بما فيها التوصل الى تقنية اطلاق الامققار الصناعية وصناعة المنظومات تحت بحرية الذكية، وساهموا الى جانب فضل الله وعنايته في قطع يد أعداء ايران الاسلامية".

المصدر:يونيوز

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