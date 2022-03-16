القوة البحرية في الحرس الثوري: منظومات الحرس الصاروخية مضادة للحرب الالكترونية

أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري، أن المنظومات الصاروخية الجديدة التي تم تزويد سلاح البحر للحرس بها هي مضادة للحرب الالكترونية، كما أن قدراتها التفجيرية تضاعفت عدة مرات عن سابقاتها.

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، أمس الثلاثاء، أن المنظومات الصاروخية الجديدة التي تم تزويد سلاح البحر للحرس بها هي مضادة للحرب الالكترونية، كما ان قدراتها التفجيرية تضاعفت عدة مرات عن سابقاتها.

وفي كلمة خلال مراسم تزويد القوة البحرية للحرس الثوري بدفعة ثامنة ومكثفة من المعدات القتالية والدفاعية بما فيها زوارق وصواريخ ومنظومات تحت بحرية ذكية للمرة الاولى، أمس الثلاثاء، قال الادميرال تنكسيري إن تزويد سلاح البحر التابع للحرس الثوري بمنظومات تحت بحرية ذكية، يرفع من قدراتنا الردعية لمواجهة التهديدات القادمة من تحت البحر بشكل لافت.

وأضاف تنكسيري: بهذا الاجراء، سنبدأ مرحلة جديدة من القدرات القتالية والدفاعية في تنفيذ مهام القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وأشار الى ميزات الزوارق الجديدة للقوة البحرية للحرس، لافتًا الى أن هذه الزوارق تمتاز بالقابلية العالية للمناورة مقارنة بالزوارق السابقة، اضافة الى زيادة تحملها، وزيادة سرعتها الى 95 عقدة بحرية في الساعة (اي تقريبا 176 كيلومترا في الساعة) وكذلك قابلية حمل وإطلاق الصواريخ.

وتابع قائلاً: في مجال الصواريخ حققنا قابليات جديدة، بما فيها زيادة مدى الصواريخ في المنظومات الجديدة ورفع قدراتها على المناورة، بحيث ان هذه المنظومات لها القابلية في تجاوز منظومات الحرب الالكترونية، كما ان قدراتها التفجيرية والتدميرية قد تضاعفت عدة مرات مقارنة مع سابقاتها.

وأردف: خلال السنتين الاخيرتين وحتى الآن، تم تنفيذ 8 وجبات تزويد لسلاح البحر للحرس الثوري بحجم كبير من مختلف المعدات والمنظومات الدفاعية والقتالية بما فيها مختلف انواع الزوارق ومنصات اطلاق الصواريخ والطوربيدات الذكية وكلها من تصنيع الداخل، وقد تم التوصل اليها بجهود الخبراء والعلماء في وزارة الدفاع والشركات المعرفية والقوة البحرية للحرس، وبدعم من القائد العام للحرس الثوري.

ونوّه الى أن "جميع هذه المعدات والتجهيزات قد تم التوصل اليها في ظل اقسى انواع الحظر الذي يفرضه الاعداء على ايران الاسلامية، وذلك بجهود العلماء الشباب الثوريين، مشددًا على أن هذه الوتيرة ستستمر.

المصدر:يونيوز