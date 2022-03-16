وزير الخارجية في حكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

أدى وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، امس الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، ليبدأ مهامه اعتبارًا من اليوم نفسه.

أدى عبد الحافظ قدور وزير الخارجية بحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة امس الثلاثاء.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في بيان أن قدور سيباشر عمله اعتباراً من الثلاثاء.

وكان قدور وعددًا من الوزراء احتجزوا في 3 آذار/مارس الماضي لمنعهم من الذهاب إلى مدينة طبرق وأداء اليمين الدستورية كوزراء في حكومة فتحي باشاغا التي أعطاها البرلمان الثقة لتكون بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلا أنه تم إطلاق سراح الوزراء الذين توافدوا تباعًا الى مكتب رئيس مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية.

والخميس الماضي، نفى قدور استقالته من الحكومة ردًا على ما أثير بهذا الخصوص، معتبرًا أن الغرض من تلك "الشائعات"هو "التحريض والفتنة"، حسب تدوينة نشرها عبر صفحته على فايسبوك في 2آذار/مارس الجاري.

المصدر:يونيوز