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تخت روانجي: ندعم مبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا

أعلن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في كلمة أمام الجمعية العامة أمس الثلاثاء، أن بلاده تدعم منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
رمز الخبر: ۶۴۴۱۵
تأريخ النشر: 16 March 2022

أعلن سفير ايران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعرب عن دعمها الكامل لمبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا، ولا سيما إعلان 15 آذار/مارس اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة امس الثلاثاء للموافقة على قرار مناهضة الإسلاموفوبيا، قال تخت روانجي انه بالاحتفال بهذا اليوم "يمكننا خلق فهم عالمي أفضل للإسلام والقواعد الإسلامية وإرسال رسالة تضامن وتعاون دوليين إلى العالم بأسره من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف تخت روانجي: ترحب جمهورية إيران الإسلامية بموافقة الجمعية العامة بالإجماع على مشروع القرار المناهض للإسلاموفوبيا ويظهر هذا القرار تصميمنا على مواجهة الإسلاموفوبيا بشكل فعال وبناء باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي.

وتابع كبير الدبلوماسيين في إيران لدى الأمم المتحدة: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد، وان تسهم من خلال الوفاء بالتزاماتها القانونية ، في تعزيز القيم المشتركة للتعايش السلمي والتسامح والتفاهم المتبادل حول العالم.

وأردف: "على مدى العقود القليلة الماضية ، تعززت الحركات المعادية للإسلام والمسلمين بشكل مزمن من قبل بعض وسائل الإعلام والسياسيين والمؤثرين وحتى الخطابات الأكاديمية".

ولفت الى أنه "يجب أن ندين بشدة خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وفي نفس الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للمسلمين".

واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة إنه "من المهم جدًا لأعضاء الأمم المتحدة التحدث علانية ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك إجراءات مثل حظر سفر المسلمين، وحظر الحجاب، وحظر الرموز الإسلامية، والاستخدام البغيض لمصطلحات جاهلة مثل "الارهاب الإسلامي". فنحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية".

يشار الى ان الأمم المتحدة أصدرت قرارًا بتحديد يوم 15 آذار/مارس يومًا عالميًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

المصدر:يونيوز

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