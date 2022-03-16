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رئيس الوزراء يستقبل وفداً من أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفداً من أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، بحضور وزراء التخطيط والمالية والتجارة.
رمز الخبر: ۶۴۴۱۳
تأريخ النشر: 16 March 2022

وفي مستهل اللقاء، لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

كما أكد مدبولي تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأعضاء نشاطاً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

واضاف ان "مصر تعتزم أيضاً تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في المستقبل، في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها، وخاصة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية الأعضاء، ودعم تمويل التجارة."

وفي السياق ذاته، شدّد مدبولي على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية.

وأكمل أن "مصر ستواصل مساهمتها في تعزيز جهود القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الأفريقي من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادي التي تعزز من قوة الشراكات".

المصدر:يونيوز

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