زيلينسكي: نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا

أشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ الى أن "العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في ​أوكرانيا​ دون الاعتراف ب​روسيا​ دولة إرهابية".

وأضاف الرئيس الأوكراني "إننا نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا".

هذا وقال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش "لم نعد نريد الاعتماد على إجراءات بيروقراطية بل ضمانات مباشرة وحازمة".

وأضاف أريستوفيتش: "نحن في حالة حرب مباشرة مع روسيا لذلك لا توجد نماذج أو خيارات أخرى في المفاوضات".

يذكر أن زيلينسكي كان قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "كل ليلة تكون حالكة بسبب القصف والدبابات الذي يستهدف البشر والمباني، وما تتعرض له أوكرانيا جعلنا ندرك من هم أصدقاؤنا الحقيقيون"، موضحاً أنه "يمكنكم فعل المزيد لوقف روسيا​ وحماية أوروبا​ وما نريده هو الحياة وأن ننتصر ونحن بحاجة للمساعدة".

المصدر:يونيوز