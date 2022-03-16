موجات هروب مستمرة الى بولندا ورومانيا والأمم المتحدة تؤكد ان 3 ملايين شخص فروا من البلاد

تستمر موجات الهروب من أوكرانيا الى الدول المجاورة (بولندا ورومانيا) حيث تشهد الحدود ازدحامات جراء التوافد الكثيف للاجئين الهاربين من الحرب الدائرة في البلاد.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/فبراير الماضي، فيما نزح ما لا يقل عن مليوني شخص داخل البلاد.

وتخشى المفوضية من نزوح ملايين آخرين إذا ما استمرت الحرب.

وأوضحت المفوضية، إن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا إلى بولندا وحدها. كما وصل أكثر من 450 ألف شخص إلى رومانيا ونحو 350 ألف إلى مولدافيا ونحو 265 ألف إلى المجر وقرابة 215 ألف إلى سلوفاكيا، وفر أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1200 إلى بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش، إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية، وأشار سولتمارش إلى أن الغالبية العظمى من الفارين من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

من جانبه صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف: "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز