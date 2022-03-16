النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۴مشاهدات
‍ پ

موجات هروب مستمرة الى بولندا ورومانيا والأمم المتحدة تؤكد ان 3 ملايين شخص فروا من البلاد

تستمر موجات الهروب من أوكرانيا الى الدول المجاورة (بولندا ورومانيا) حيث تشهد الحدود ازدحامات جراء التوافد الكثيف للاجئين الهاربين من الحرب الدائرة في البلاد.
رمز الخبر: ۶۴۴۰۹
تأريخ النشر: 16 March 2022

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/فبراير الماضي، فيما نزح ما لا يقل عن مليوني شخص داخل البلاد.

وتخشى المفوضية من نزوح ملايين آخرين إذا ما استمرت الحرب.

وأوضحت المفوضية، إن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا إلى بولندا وحدها. كما وصل أكثر من 450 ألف شخص إلى رومانيا ونحو 350 ألف إلى مولدافيا ونحو 265 ألف إلى المجر وقرابة 215 ألف إلى سلوفاكيا، وفر أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1200 إلى بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش، إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية، وأشار سولتمارش إلى أن الغالبية العظمى من الفارين من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

من جانبه صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف: "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزارة الداخلية تدعو المواطنين لليقظة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة
شولتس: الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ولا بديل عن حل سياسي في سوريا
ملك الأردن يؤكد التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة
الجنرال ميكينزي: التهديد الذي تشكله إيران أخطر من أي وقت مضى
بعد إعدام 7 أشخاص في مصر .. مفوضية حقوق الإنسان تحث القاهرة على إلغاء هذه العقوبة
جونسون يصل أبو ظبي في إطار جولة خليجية هدفها تأمين إمدادات النفط
العميد قاآني: الصمود بوجه القوى المجرمة مبعث فخر ومسيرات حزب الله تثير رعب الصهاينة
ملك الأردن والرئيس الألماني يؤكدان التمسك بالحلول السلمية للأزمات
عبداللهیان لنظيره الصيني: سنصل الى اتفاق جيد في فيينا اذا تصرف الجانب الاميركي بواقعية
اليونيسف: أكثر من 1.5 مليون طفل في أوكرانيا فرّوا من البلاد
حرس الثورة الاسلامية: مستكبرو العالم لا يفهمون سوى لغة القوة ويحترمونها
القوة البحرية في الحرس الثوري: منظومات الحرس الصاروخية مضادة للحرب الالكترونية
وزير الخارجية في حكومة باشاغا يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
تخت روانجي: ندعم مبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا
مؤتمر "الكنيسة بيت للمحبة .. مسيرة مشتركة" يبدأ فعالياته في قصر المؤتمرات بدمشق
إدانات واسعة لحملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية
استهداف مركزي تدريب للموساد ومحيط القنصلية الأمريكية في أربيل
الحرس الثوري الاسلامي يلقي القبض على شبكة تجسس للموساد
وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد زيادة عائدات النفط رغم الحظر
أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى موسكو
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية ازدادت في أصعب ظروف الحظر
بيان الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة ضد نظام آل سعود
النظام السعودي يتقمّص كذباً دور الحاكم الاسلامي وهو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية
حزب الدعوة الاسلامية العراقية تدين السعودية على الجرائمها اللانسانية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعه في فلسطين
ايران لن تسمح بتحوّل كردستان الى قاعدة اسرائيلية
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا
الإعدام الجماعي الأخير في السعودية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي
صفي الدين: سنحبط الأوهام الأميركية المحرضة في لبنان
بدء وصول وزراء دفاع "الناتو" إلى اجتماع الحلف في بروكسل لمناقشة تعزيز الأمن في شرق أوروبا