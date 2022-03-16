مظاهرات شعبية متواصلة تنديدًا بإعدام عشرات المواطنين في السعودية وتضامناً مع معتقلي الرأي

وخرج البحرانيون في جزيرة سترة والسنابس، مساء أمس الثلاثاء، في مسيرات شعبية جابت الشوارع، حاملين صور الشهداء والمعتقلين، الى جانب صور قادة المعارضة وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان وآية الله الشيخ عيسى قاسم.

وندد المشاركون في المسيرات بإقدام السلطات السعودية على إعدام

81 مواطناً قبل أيام، ورددوا شعارات تؤكد تضامنهم مع معتقلي الرأي في سجون النظام البحريني.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 سجينًا، قالت إنهم متورطين بأفعال إرهابية.

وعدّد البيان أسماء المعدومين البالغ عددهم 81 شخصًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، ومن بينهم 41 من أهالي محافظة القطيف على خلفية نشاطهم المعارض، و3 من أنصار الله اليمنية.

المصدر:يونيوز