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انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل وستولتنبرغ يؤكد استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا

افتتح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ اجتماع وزراء دفاع "الناتو" الاستثنائي لبحث الوضع في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۴۰۶
تأريخ النشر: 16 March 2022

افتتح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ اجتماع وزراء دفاع "الناتو" الاستثنائي لبحث الوضع في أوكرانيا، في بروكسل اليوم الاربعاء.

وقال ستولتنبرغ في كلمة افتتاحية ان "العالم يدين الحرب العبثية الروسية على أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ أن أعضاء الناتو فرضوا عقوبات غير مسبوقة على روسيا مع بداية الحرب على أوكرانيا، للتأكيد على دعم الأخيرة.

وأوضح أن دول الناتو قامت بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكران، ومدتهم بعدد كبير من الأسلحة والمعدات التكتيكية للدفاع عن أنفسهم.

وأشاد أمين عام الناتو بتوحد الدول الأعضاء في الحلف منذ بداية "الغزو الروسي على أوكرانيا" للدفاع عن كييف، شعبها، قواتها المسلحة وحكومتها الشجعان، بحسب قوله.

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة استمرار تقديم الدعم الإنساني، المالي، والعسكري لأوكرانيا.

وانطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، اجتماع استثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وترأس الاجتماع في مقر الحلف أمين عام "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، وتشارك تركيا ممثلّة بوزير دفاعها خلوصي أكار.

ومن بين المدعوّين للمشاركة في الاجتماع وزراء دفاع أوكرانيا وجورجيا والسويد وفنلندا وهي دول غير أعضاء في الحلف، إلى جانب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبيل انطلاق القمة، صرح ستولتنبرغ بأن الناتو رد على العملية العسكرية الروسية بشكل متحد وسريع، حيث فرض أعضاء الناتو عقوبات شديدة على روسيا".

وأوضح ستولتنبرغ انه تم توفير الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا، ووضع مئات الالاف من القوات على أهبة الاستعداد، ونشر مئات الآلاف من القوات الأمريكية في أوروبا".

وأكد أن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسًا في جهود تعزيز الدفاع المشترك للتحالف، لافتا إلى أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا بعث برسالة قوية تعكس اتحاد الناتو.

يأتي هذا في وقت قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدًا سريعًا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، للاسبوع الرابع التوالي، مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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