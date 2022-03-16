القوات الروسية تعلن العثور على مستودع كبير للصواريخ والأسلحة المدفعية في منطقة خيرسون

عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمستودع للصواريخ والمدفعية في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، حيث تم العثور على أكثر من 10 آلاف صندوق تحوي على قنابل "إف-1"، ومئات الصناديق مع طلقات لقاذفات مضادة للدبابات، والآلاف من الذخائر التي سيتم تسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس عثروا على مستودع كبير للصواريخ وأسلحة المدفعية، في منطقة خيرسون جنوب اوكرانيا، موضحة انهم سيقومون بتسليم الذخيرة والأسلحة النارية من مستودعات القوات الأوكرانية إلى الشرطة الشعبية لجمهويتي دونيتسك ولوغانسك.

وسيطرت القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في منطقة خيرسون بأوكرانيا، على مستودع كبير للصواريخ والأسلحة المدفعية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الاربعاء، أن العسكريين الروس عثروا في المنشأة العسكرية الأوكرانية خلال عملية تفتيشه على عدة حظائر ومخازن تحت الأرض وفيها الأسلحة النارية والذخيرة. ووفقا للتقييمات التمهيدية يوجد في هذه المستودعات أكثر من 10000 صندوق مع قنابل يدوية من طراز "F-1" ومئات الصناديق مع طلقات لقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات، والآلاف من صناديق الذخيرة للأسلحة النارية.

ووفق بيان الوزارة، سيقوم العسكريون الروس بتسليم الذخيرة والأسلحة النارية من مستودعات القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون إلى الشرطة الشعبية لجمهويتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر:يونيوز