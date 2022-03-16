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الدفاع: قوات جمهوريتي دونباس تتدرب على استخدام منظومتي "جافلين" و"أن لاو" المضادة للدبابات

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد قالت انها تظهر كيف يتم نقل الأسلحة الأوكرانية الغربية الصنع التي تم الاستيلاء عليها إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما يتم تدريب جيشهم على إتقان استخدام صواريخ الجافلين و اللاو.
رمز الخبر: ۶۴۴۰۴
تأريخ النشر: 16 March 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تقوم بنقل المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك معدات أجنبية الصنع إلى وحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ويتم تدريب مقاتلي الجمهوريتين على إتقان استخدام منظومتي الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" و"أن لاو".

وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "يتم نقل المعدات العسكرية الأوكرانية وأسلحة الدول الغربية التي تم الاستيلاء عليها إلى وحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لاستخدامها في الأعمال القتالية ضد القوميين الأوكرانيين".

وأضاف البيان: "لإتقان استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" و"أن لاو"، يخضع الأفراد العسكريون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، للتدريب وإعادة التأهيل الخاص".

وشددت الوزارة على أن جميع المعدات والأسلحة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها والتي تم نقلها إلى وحدات الدفاع الشعبي في الجمهوريتين، ستستخدم لاحقا لتحرير وحماية أراضي الجمهوريتين.

هذا وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في الـ11 من الشهر الجاري، بنقل أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والدبابات والأسلحة الصغيرة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني إلى وحدات الدفاع لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر:يونيوز

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