بكين تحث واشنطن لاتخاذ إجراءات ملموسة تجاه تهدئة الوضع بأوكرانيا وتدعوها لفتح مختبراتها هناك

حثّت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة على بذل جهود ملموسة بشأن تهدئة الوضع في أوكرانيا. كما دعتها الى توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية على الاراضي الاوكرانية بشكل كامل.

حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أمس الثلاثاء الولايات المتحدة على بذل جهود ملموسة بشأن تهدئة الوضع في أوكرانيا.

وأدلى لي جيان، بهذه التصريحات ردًا على سؤال بشأن الإدعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤول أمريكي لم يتم الإفصاح عن اسمه حول العلاقات بين روسيا والصين فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا.

وأوضحت تقارير إعلامية أن المسؤول لفت إلى أن الحكومة الأمريكية أخبرت الناتو وحلفاء بعينهم في آسيا بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية من الصين، وأن الصين وافقت ولكنها ستنكر ذلك علنًا.

وذكرت تقارير إعلامية أيضًا أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للكشف عن معلومات استخبارية بشكل أكبر كوسيلة للتصدي لمعلومات مضللة.

وفي اشارة إلى أن روسيا أنكرت طلب مساعدة عسكرية من الصين، أوضح تشاو أن الولايات المتحدة تختلق وتنشر معلومات مضللة من وقت لآخر، ومثل هذه الأفعال تعد غير احترافية وغير أخلاقية وغير مسؤولة.

وتابع: "ممارساتهم ستؤدي فقط إلى زيادة فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها في العالم".

واردف: ينبغي على الولايات المتحدة التفكير بعمق في الدور الذي تلعبه في تطور الوضع في أزمة أوكرانيا، وكذا بذل جهود ملموسة في تخفيف حدة الوضع في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد حث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية وتقديم توضيح شامل بشأن أنشطتها العسكرية البيولوجية.

وأعلن إنه يتعين على الولايات المتحدة أيضًا التوقف عن كونها الدولة الوحيدة التي تعرقل إنشاء نظام للتحقق في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.

وأضاف أن "هذا سيساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي في وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الأمن البيولوجي العالمي."

وأوضح أن "الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي"، مستشهدًا بمعلومات تم الكشف عنها بالفعل حول مشاركة الولايات المتحدة في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا التي تحتوي على مسببات أمراض فتاكة، وتمويلها تلك المختبرات.

وذكر أن الولايات المتحدة تزعم دائمًا أنها "منفتحة وشفافة"، متابعًا بقوله "إذا كانت الشواغل 'معلومات مضللة' حقًا، فلماذا لا تنشر الولايات المتحدة مواد مفصلة لإثبات براءتها؟"

كما وجه تشاو أيضًا أسئلة حول كيفية إنفاق الولايات المتحدة تمويلا يبلغ 200 مليون دولار في المختبرات البيولوجية، وما نوع البحث الذي أجرته على مسببات الأمراض، ولماذا ترفض فتح المختبرات البيولوجية لإجراء تحقيقات مستقلة من قبل خبراء دوليين، من بين أسئلة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ردود الولايات المتحدة حتى الآن متناقضة مع ذاتها ومحيرة".

وأوضح أنه على مدى عقود، كانت الولايات المتحدة تسارع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين وتتهمهم بعدم الامتثال، قائلة إن عليهم قبول عمليات التحقق، بل إن واشنطن كانت تلجأ إلى العقوبات والعمليات العسكرية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة نفسها، فإنها ترفض التحقق وتحاول تحقيق أهدافها بأي طريقة.

واستطرد: "هذا نموذج لازدواج المعايير. علاوة على ذلك، نظرا لضعف مصداقية الولايات المتحدة، فمن الصعب للغاية أن تكسب ثقة المجتمع الدولي".

المصدر:يونيوز