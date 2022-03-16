وزارة الدفاع تعلن تدمير أكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء ، تدمير أكثر من 1350 دبابة وعربة مصفحة أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا. كما كشفت ان قوات دونيتسك ولوغانسك تتدرب على استخدام أسلحة غربية انتزعت خلال العملية في أوكرانيا.

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت منذ بداية العملية الخاصة أكثر من 1350 دبابة وعربة مصفحة أوكرانية.

وفي إحاطة إعلامية صباح اليوم الاربعاء، قال كوناشينكوف: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 111 مقاتلة أوكرانية و 68 مروحية و 160 طائرة بدون طيار، و159 صاروخًا مضادًا للطائرات، و1353 دبابة وعربة قتالية مصفحة و 129 راجمة صواريخ و493 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1096 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة ".

وأضاف اللواء كوناشينكوف: خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 25 في منطقة تشيرنيغيف، وأخرى من طراز ميغ 29 في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى أربع طائرات بدون طيار".

وتابع قائلاً: "قامت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات بدون طيار الروسية بتدمير 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: منظومتا دفاع جوي من نوع "بوك" و "أوسا" وأربع محطات رادار للاستطلاع وإضاءة الهدف وأربعة مواقع قيادة، وسبعة مستودعات ذخيرة و 72 موقعًا لتكديس المعدات العسكرية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس وامن روسيا؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تسلم إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أسلحة ومعدات عسكرية بعضها أجنبية تم انتزاعها من قوات موالية للحكومة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان: "يجري تسليم المعدات العسكرية والأسلحة التابعة لأوكرانيا ودول غربية التي تم غنمها، إلى وحدات الشرطة الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بغية استخدامها في الأعمال القتالية ضد القوميين الأوكرانيين".

وأشارت الوزارة إلى أن الحديث يدور عن دبابات وآليات عسكرية وأسلحة أخرى تسلم بكميات ملموسة إلى عسكريي دونيتسك ولوغانسك، مضيفة: "تركها القوميون الأوكرانيون في مواقعهم ومستودعاتهم خلال تراجعهم".

وتابعت أن عسكريي جمهوريتي دونباس الشعبيتين يتلقون تدريبات خاصة بشأن استخدام المنظومات الصاروخية المضادة للدروع من طرازي "جافلن" الأمريكي وNLAW البريطاني-السويدي، مشددة على أن "كل الغنائم العسكرية الأوكرانية تستخدم لاحقا لتحرير أراضي الجمهوريتين الشعبيتين والدفاع عنها".

وسبق أن وافق الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الأسبوع الماضي على فكرة تسليم الغنائم العسكرية التي تم انتزاعها من قوات حكومة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أراضي هذا البلد، إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر:يونيوز