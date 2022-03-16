بدء وصول وزراء دفاع "الناتو" إلى اجتماع الحلف في بروكسل لمناقشة تعزيز الأمن في شرق أوروبا

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعزيز المتوسط وطويل الأجل لأعضاء الحلف في شرق أوروبا في ضوء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

بدأ وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوصول إلى قمة مقر الحلف في بروكسل، للمشاركة في اجتماع طارئ لبحث إرسال المزيد من القوات لشرق أوروبا، ولمناقشة التعزيز المتوسط وطويل الأجل لأعضاء الحلف في ضوء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وكان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد صرح في وقت سابق بأن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة، بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردًا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتكاملها العسكري مع بيلاروسيا، "يخلقان واقعًا أمنيًا جديدًا في القارة الأوروبية"، مشيرًا الى اننا "بحاجة إلى إعادة ضبط وضعيتنا العسكرية من أجل هذا الواقع الجديد".

ومن المرجح أن يركز الاجتماع الخاص لوزراء دفاع دول الحلف الـ30 بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على الخطوات الأكثر إلحاحًا للحلف في الرد على العملية العسكرية الروسية التي دخلت أسبوعها الرابع.

المصدر:يونيوز