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رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء ويؤكد: سيجدون التعاون من قبل الحكومة

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۹
تأريخ النشر: 16 March 2022

وتقدم كلّ من سفير البحرين، عبدالله ربيعة سعيد ربيعة، وسفير باكستان ، أمير بهروز روقي، وسفير سريلانكا، ماريمو ثوثو، وسفير المكسيك، خوسيه أوكتافو تريب وسفير الأرجنتين، إدواردو أنطونيو فاريلا وسفير اليونان، نيكولاوس قاريلديز وسفير الفلبين، عزالدين تاكو، تقدموا بأوراق اعتمادهم الى البرهان الذي رحّب بهم متمنيًا لهم النجاح بالمهمة التي أتوا لأجلها.

وقال البرهان إن السفراء سيجدون التعاون التام من قبل الحكومة السودانية لأداء مهمتهم على الوجه المطلوب، مؤكدًا حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع دولهم، بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبهم أكد السفراء الذين تم اعتمادهم، انهم سيعملون بكل تفاني واخلاص من أجل ترقية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السودان وبلدانهم.

المصدر:يونيوز

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