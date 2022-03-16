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زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر والمفاوضات تبدو أكثر واقعية

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو، أن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۸
تأريخ النشر: 16 March 2022

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن "المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي يجب أن تستمر. إنه أمر صعب لكنه مهم، تبدو مواقف الجانبين أكثر واقعية الآن، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت".

وأضاف في رسالة عبر الفيديو نشرها مساء امس الثلاثاء: "يجب على الجميع العمل، بما في ذلك ممثلونا في الوفد في المحادثات مع روسيا. هذا مهم وصعب ولكنه مهم. لأن أي حرب تنتهي باتفاق".

وتابع قائلاً: "الاجتماعات مستمرة.. كما علمت تبدو المواقف في المفاوضات أكثر واقعية".

وأردف: "لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تكون القرارات في مصلحة أوكرانيا".

ودعا زيلينسكي "جميع أصدقاء أوكرانيا لزيارة كييف، مشيرًا الى أن هذا الأمر قد يكون خطيرًا هنا لأن أجواءنا لم تُغلق بعد أمام الصواريخ والطائرات الروسية، فقرار تعزيز ترسانتنا في الجو لم يُتخذ بعد".

وفي تلميح إلى تسوية محتملة، قال زيلينسكي في وقت سابق، إن أوكرانيا مستعدة لقبول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.

وكانت عقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس لحل الوضع.

وقد اتفق الطرفان في الاجتماع الثاني على تنظيم ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية.

المصدر:يونيوز

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